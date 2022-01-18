تحذيرات من خدعة حكومية بشأن خروج المحتل الأميركي

2022/01/18 | 09:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذرت أوساط سياسية من التهديد الأميركي للسلم في البلاد عبر اطلاق النار العشوائي بين الحين والأخر ضمن مقتربات المناطق السكنية، لافتة الى ان هناك خدعة حكومية بشأن الاتفاق مع واشنطن على خروج القوات الأميركية من البلاد.وقال عضو تحالف الفتح علي حسين لـ /المعلومة/، ان “استمرار التواجد الأميركي داخل العراق سيقود الى تصعيد […]

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