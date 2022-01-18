الرافدين يجدد دعوته للمتلكئين: سددوا ما بذمتكم من اقساط

2022/01/18 | 09:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، المتلكئين الممتنعين عن دفع الاقساط الشهرية للقروض بتسديد ما بذمتهم من مبالغ.وذكر المصرف في بيان مقتضب تلقته وكالة ايرث نيوز، أنه “يجدد دعوته للمتلكئين الممتنعين عن دفع الاقساط الشهرية للقروض وتحديداً بسماية مراجعة فروعه لغرض تسديد ما بذمتهم من مبالغ”.

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