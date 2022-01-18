البياتي: صراع كردي يلوح في الافق حول منصب محافظ كركوك

2022/01/18 | 09:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي كامل البياتي، الثلاثاء، ان هناك صراعا كرديا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني سيبدأ بعد اختيار رئيس الجمهورية، لافتا الى ان منصب محافظ كركوك سيشعل فتيل الازمة بين الحزبين.وقال البياتي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي يتصارعان على منصب رئيس الجمهورية، حيث قدم احدهما برهم صالح […]

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