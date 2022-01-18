لم تسجل منذ 4 اشهر.. مصدر: قفزة قياسية بإصابات كورونا في ديالى

2022/01/18 | 09:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 الساعة الماضية.وقال مصدر طبي في ديالى، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “الفرق الصحية في المحافظة سجلت 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية”.وأضاف المصدر، أن “الرقم المسجل هو اعلى معدل يومي للاصابات على مدار 4 اشهر”.

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مصدر: قفزة قياسية بإصابات كورونا في ديالى أولاً على ايرث نيوز.

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