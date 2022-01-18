دولة القانون: الحكومة لا تملك اي مبررات للاستمرار برفع سعر صرف الدولار

2022/01/18 | 09:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس تركي، الثلاثاء، ان الحكومة لم تعد تملك اي مبررات للاستمرار برفع سعر صرف الدولار امام الدينار، لافتا الى ان ارتفاع اسعار النفط وتجاوز الازمة المالية كلها اسباب مقنعة لاعادة رفع قيمة الدينار العراقي.وقال تركي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “كل الظروف الاقتصادية للعراق تؤكد انتعاشه […]

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