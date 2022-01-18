العراق.. تخصيص ميناء بالكامل لتصدير واستيراد مشتقات النفط

2022/01/18 | 09:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص ميناء خور الزبير لاستيراد وتصدير المنتوجات النفطية.

وذكر بيان للوزارة، أنه “تم توجه ميناء خور الزبير لان يصبح ميناءً تخصصياً في استيراد وتصدير المنتوجات النفطية”.

وتابع البيان، “أضافة إلى ذلك هو بناء وانشاء اربع ارصفة جديدة منها رصيف ( المتسوبيشي ) وهو من مشاريع القرض الياباني ( جايكا)”.

ويستورد العراق البنزين والكاز كمشتقات نفطية بنحو 15 مليون لتر يوميًا، ولايصدر من المشتقات سوى زيت الوقود.

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