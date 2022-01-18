2022/01/18 | 09:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، أنه يجب على التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن "مقرات" الحوثيين حتى يعلنوا استسلامهم، وذلك بعد يوم من هجوم بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الإماراتية، أبوظبي

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