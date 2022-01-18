اصدقاء السياسة اعداء عند الرئاسة

2022/01/18 | 09:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد العطار

مقولة شهيرة وحكمة بليغة تنسب للشاعر

احمد شوقي...



تنطبق هذه الايام على مرحلة

ما بعد الانتخابات التشريعية في العراق

، فقد فرقت المناصب واختلاف الرؤى

اصدقاء الأمس قبل تقسيمها.





فالاط

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