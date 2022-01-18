أمين عام حزب عراقي مقرب من إيران يبارك هجوم أبوظبي

2022/01/18 | 09:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" العراقية المقربة من إيران، قيس الخزعلي، مباركته الهجمات التي استهدفت مطار أبوظبي الدولي ومنطقة المصفح الصناعية المجاورة، التي تسببت في سقوط عدد من الضحايا المدنيين، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها.

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