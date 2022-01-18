بلدية النجف توضح حقيقة ازالة صور الشهداء

2022/01/18 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادنفت مديرية بلدية النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله حول نية البلدية برفع صور الشهداء من شوارع مدينة النجف الأشرف.وقالت البلدية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بالوقت الذي ننفي هذه الانباء تؤكد دائرة البلدية ان كل شهداء العراق هم محط فخر وإعتزاز وستبقى صورهم في قلوبنا وشوارعنا".

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