شرطة بغداد تلقي القبض على متهمين بتجارة المخدرات

2022/01/18 | 09:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت القوات الامنية، اليوم الثلاثاء، من القاء القبض على متهمين بتجارة المخدرات في العاصمة بغداد.وذكرت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “بعد ورود معلومات دقيقة الى فوج طوارىء بغداد الثامن التابع الى قيادة شرطة بغداد حول وجود اثنين من المتهمين بتجارة المخدرات ضمن قاطع مسؤولية الفوج وجه قائد […]

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