العمل تضع معايير لتحديد الفئات المشمولة بتحسن الدخل

2022/01/18 | 09:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تنسيقاً عالياً مع وزارة التخطيط لغرض تحديد الفقراء ومعالجة مشكلة الفقر والفئات المشمولة بتحسين الدخل.

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