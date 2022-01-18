2022/01/18 | 09:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت موجة الأمطار الغزيرة التي عصفت في بعض مناطق السعودية بحادثة مأساوية في محافظة ميسان التي تبعد عن نحو 155 كيلومترا، بعدما أدت السيول إلى غرق عائلة داخل سيارتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية.. عائلة تعيش مأساة بسبب الأمطار الغزيرة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية.. عائلة تعيش مأساة بسبب الأمطار الغزيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).