ثلاثة أسماء مطروحة.. مصدر رسمي: الاطار والتيار اتفقا على آلية اختيار رئيس الوزراء

2022/01/18 | 09:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة رسمية، الثلاثاء، عن حصول شبه توافق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري على آلية اختيار رئيس الحكومة المقبلة، فيما اشارت الى أن قائمة الأسماء المطروحة تنحصر بين ثلاثة مرشحين.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك شبه توافق بين الطرفين الشيعيين على آلية اختيار رئيس الحكومة المقبلة عبر […]

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