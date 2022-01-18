الاتحاد: كردستان مقسمة الى اقليمين ولغة الأرقام هي من تتكلم

2022/01/18 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي عدم توحد المواقف داخل البيت الكردي بشأن منصب رئيس الجمهورية، لافتا الى ان كردستان مقسمة الى اقليمين ولغة الأرقام هي من تتكلم بشأن هذا المنصب.وقال السورجي لـ /المعلومة/، ان “مقاعد الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي كانت لهم مقاعد متقاربة بالاعداد داخل مجلس النواب في دوارته الماضية، […]

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