في الانبار… النزاهة تضبط تزويرا وهدرا لأكثر من ٥ مليارات دينار

2022/01/18 | 10:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة”، الثلاثاء، عن ضبطها حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ في الرمادي، مُبيّنةً أنَّ ذلك أدَّى إلى هدر قرابة (4,5) مليارات دينار.وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان وصل “النور نيوز” بأنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ في الرمادي، تمكَّن بعد تدقيق الأضابير المُشتبه بها …

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