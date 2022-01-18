2022/01/18 | 10:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9d5ydBEInfI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عادل المانع عضو دولة القانون: يجب عدم التجديد للرئاسات الثلاث وهذا من مطالب تشرين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عادل المانع عضو دولة القانون: يجب عدم التجديد للرئاسات الثلاث وهذا من مطالب تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).