2022/01/18 | 10:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة السعودية، الاثنين، استدعاء أشخاص "شاركوا في الترويج لشائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرًا، بتنسيق ودعم من جهات معادية خارجية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النيابة السعودية تعلن استدعاء "مروجي شائعات" دعمتهم جهات خارجية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النيابة السعودية تعلن استدعاء "مروجي شائعات" دعمتهم جهات خارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).