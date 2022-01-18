2022/01/18 | 10:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية

البرلمانية الايرانية، الاثنين،

استعداد طهران لتشييد مدن صناعية في

المناطق الحدودية مع العراق.

وقال محمد رضا بورابراهيمي بحسب وكالة

“فارس” إن “اجتماعات عقدت مع الناشطين

الا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تتحدث عن تشييد مدن صناعية قرب حدود العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تتحدث عن تشييد مدن صناعية قرب حدود العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).