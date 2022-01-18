مستشار خامنئي: في تاريخ إيران لم نكن قط بمثل قوتنا اليوم

2022/01/18 | 10:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع تركيز المسؤولين

الإيرانيين على تطوير العلاقات مع

الصين وروسيا، علَّق علي أكبر ولايتي،

مستشار علي خامنئي، على منتقدي تطور هذه

العلاقات بالقول، إن علاقات إيران مع

روسيا والصين "ثنائية ومتعاد

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