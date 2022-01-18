2022/01/18 | 10:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، الثلاثاء، أن واشنطن ستسلم بغداد قطعتين أثريتين نادرتين ‏تعودان إلى أكثر من 4000 عام.وقال الصحاف في بيان تلقى “النور نيوز” إنه “عملاً بدبلوماسية الاسترداد، القنصلية العامة لجمهورية العراق في لوس أنجلوس وبالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني الأميركي للتحقيقات ستتسلم قطعتين أثريتين تعودان إلى أكثر من 4000 …

ظهرت المقالة الخارجية: واشنطن ستسلم بغداد قطعتين أثريتين أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: واشنطن ستسلم بغداد قطعتين أثريتين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: واشنطن ستسلم بغداد قطعتين أثريتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).