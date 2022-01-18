2022/01/18 | 10:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفتْ محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن وجود مساع المانية لتطوير القطاع السياحي، مع إمكانية افتتاح قنصلية في المحافظة.وقال معاون محافظ ذي قار فيصل الشريفي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بحثنا مع السفير الألماني لدى بغداد مارتن ييغر خلال جولته في الأهوار موضوع شح المياه في هذه المناطق وضرورة دعم الحكومة الألمانية لهذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا تعتزم فتح قنصلية لها في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا تعتزم فتح قنصلية لها في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).