هل سيتدخل السيد السيستاني بحل خلاف البيت الشيعي .. الاطار يكشف - عاجل

2022/01/18 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، اليوم الثلاثاء، بتدخل المرجع الديني السيد علي السيستاني بحل الخلاف الشيعي - الشيعي والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال البياتي لـ (بغداد اليوم)، ان "أملنا كبير بأن يضع المرجع السيستاني بصمته المباركة ويتحرك لحل الازمة السياسية الحالية".

وأضاف، ان "في كل الازمات نتوجه له، مشيرا الى "وجود مطالبات له من خلال المنابر وغيرها للتدخل بهذا الموضوع وحله ".

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