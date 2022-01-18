صنع في العراق ... الصناعة تعلن عن اكبر معرض للبيع المباشر (صور)

2022/01/18 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تقيم وزارة الصناعة والمعادن، اكبر معرض للبيع المباشر لمنتوجاتها، تحت شعار "صنع في العراق"، على ارض معرض بغداد الدولي.

ويشترك في المعرض الذي سيقام في جناح الوزارة على ارض معرض بغداد الدولي من 20 – 28 من الشهر الحالي، كل شركات الوزارة، ومن المتوقع ان يتم تمديده.

وتتميز المنتوجات بالجودة ورخص الأسعار، التي ستعرض بصورة مباشرة في الجناح، على المواطنين العراقيين.

وسيتضمن المعرض بيع مباشر للمنتوجات النسيجية والجلدية والغذائية بمختلف انواعها.

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