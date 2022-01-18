الصحاف: واشنطن ستسلم العراق قطعتين أثريتين ‏تعودان لأكثر من 4000 سنة

2022/01/18 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد المُتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، ان واشنطن ستسلم العراق قطعتين أثريتين ‏تعودان لأكثر من 4000 سنة.

وقال الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "واشنطن ستسلم العراق قطعتين أثريتين ‏تعودان إلى أكثر من 4000 سنة،وهما لوح مسماري يعود إلى مدينة أُور والثاني جزء من منشور مسماري نادر جداً يعود إلى مدينة بابل القديمة ولاتوجد سوى قطعتين منه في العالم".

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