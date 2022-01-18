كمين يطيح بـ9 متسللين سوريين صوب العراق - عاجل

2022/01/18 | 10:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالقبض على تسعة متسللين حاولوا دخول العراق من الجانب السوري.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إنه "تم مشاهدة حركة أشخاص بالجانب السوري بواسطة الكاميرات الحرارية وعلى الفور تم الإيعاز الى قوة الكمين المتواجدة هناك وجرى إعتقالهم فور إجتيازهم الحدود، حيث تبين بأنهم تسعة أشخاص يحملون الجنسية السورية".

وأشار المصدر إلى إنه "سيتم إعادتهم الى الأراضي السورية صباحاً بعد التنسيق مع قوات(قسد)".

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