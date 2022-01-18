تصنيف “الفقراء” في العراق بطريقه للتغيير.. احصائيات التخطيط تدفع العالم لتصنيف 30% من الشعب “جائعين”

2022/01/18 | 10:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يبدو أن البيانات الدولية “المحرجة” التي تطلق تصنيفاتها على العراق بالاعتماد على بيانات وزارة التخطيط، قد دفعت الوزارة الى تغيير “تعريفاتها” بالكامل فيما يخص الفقر ونسبته وغيرها من المؤشرات، ففي وقت سابق اعتمد برنامج الاغذية العالمي احصائية نسبة الفقر التي اطلقتها وزارة التخطيط، ليصفهم برنامج الاغذية بأن “ثلث الشعب العراقي جائع”، وهو […]

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