تعرف على اسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم

2022/01/18 | 10:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشهد أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، استقراراً في الأسواق المحلية.وجاءت أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ على النحو التالي: سعر بيع الدولار 148,500 سعر شراء الدولار 147,500 100 يورو – 113,96 دولار 100 باوند – 136,36 دولار 100 دولار – 1348,49 ليرة تركية سعر أونصة الذهب عالمياً – 1816,75 $ سعر برميل […]

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