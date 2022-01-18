وزارة الصحة تؤكد دخول العراق اللى ذروة انتشار الموجة الرابعة لكورونا

2022/01/18 | 10:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، دخول المتحور أوميكرون مرحلة ذروة الانتشار في البلاد، وفي غضون ذلك، حذرت الوزارة من تعرض النظام الصحي إلى تحد وضغط كبيرين في حال تسجيل إصابات كثيرة بالوباء خلال مدة وجيزة.وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي في حديث للصحيفة الرسمية، إن “فيروس أوميكرون دخل في مرحلة ذروة …

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