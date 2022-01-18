2022/01/18 | 10:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت تقديرات الاحتياطي المؤكد من النفط على الصعيد العالمي بشكل طفيف 2021، لتصل 1284.3 مليار برميل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: العراق يمتلك 20 من احتياطي النفط العربي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: العراق يمتلك 20 من احتياطي النفط العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).