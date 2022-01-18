اوسع نهوض جماهيري لاسقاط الانقلاب الدموي - الحزب الشيوعي السوداني

2022/01/18 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الشيوعي_السوداني تصريح صحفي من سكرتارية اللجنة المركزيةللحزب الشيوعي السودانيأوسع نهوض جماهيري لإسقاط الانقلاب الدموي تواصل سلطةالانقلاب الدموي الاستمرار في المجازر ضد المتظاهرين السلميين..



وآخرها مجزرة ١-;-٧-;- يناير التي راح ضحيتها ٧-;- شهداء بالرصاص الحي إضافة لعشرات الإصابات جاري حصرها وحالات الاعتقال والمفقودين..



ليصل عدد الشهداء منذ انقلاب ٢-;-٥-;- أكتوبر إلى ٧-;-١-;- ......





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