رسالة قوية من أم طفل عمره عام واحد ويكافح فيروس كورونا

2022/01/18 | 10:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيمي كروسبي، أم في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية يكافح ابنها كرو البالغ من العمر عامًا واحدًا والمصاب بمتلازمة داون عدوى فيروس كورونا منذ ديسمبر، تقول إن طفلها وُضع على جهاز التنفس الصناعي لمدة شهر.

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