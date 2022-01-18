أول موجة سيول من الحدود الايرانية تقتحم العراق

2022/01/18 | 10:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير ناحية مندلي مازن أكرم،

الثلاثاء، وصول أول موجة سيول من الحدود

الإيرانية.

وقال أكرم، في تصريح لوكالة ـ"ناس"، (18

كانون الثاني 2022): "وصول أول موجة سيول من

الحدود الايرانية صوب شرقي ديالى

وت

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