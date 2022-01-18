2022/01/18 | 10:36 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زارت نائبة رئسية بعثة الامم المتحدة في
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة بلاسخارت تزور كربلاء وتتطلع على عدد من المشاريع المنجزة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العراق لشؤون السياسية الانتخابية
إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير مدينة
كربلاء المقدسة اليوم الثلاثاء 18/1/2022
وبحسب مراسل وكالة نون الخبرية فان
محافظ كربلاء نصيف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة بلاسخارت تزور كربلاء وتتطلع على عدد من المشاريع المنجزة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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