التربية تحدد موعد اجراء امتحانات نصف السنة لطلبة معاهد الفنون الجميلة

2022/01/18 | 10:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التربية موعد اجراء امتحانات نصف السنة لطلبة معاهد الفنون الجميلة للبنين والبنات للعام الدراسي 2021 – 2022 .وبينت الوزارة عبر البيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “امتحانات نصف السنة التحريرية لطلبة المعاهد تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 25 كانون الثاني الجاري وتنتهي يوم الاثنين الـ7 من شهر شباط المقبل ، ويكون …

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