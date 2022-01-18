السليمانية تسجل أدنى درجة حرارة بـ 13 تحت الصفر

2022/01/18 | 10:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسجلت مدن عراقية، صباح اليوم الثلاثاء، تدنيا حادا في الحرارة وصلت إلى تحت الصفر بعدة درجات.وقال الخبير الجوي صادق عطيه في تدوينة على “فيسبوك” ان “(-13°م) تحت الصفر هي درجة الحرارة التي سجلتها مدينة السليمانية صباح اليوم الثلاثاء”.وأوضح عطيه، ان “العاصمة بغداد سجلت (-1)°م، والبصرة سجلت (7)°م، والرطبة (-5)°م تحت الصفر”.وأشار المتنبئ …

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