يوفنتوس يمهد الطريق امام برشلونة لخطف لاعبه

2022/01/18 | 10:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أفادت تقارير صحفية أن يوفنتوس الإيطالي يسعى لإبرام صفقة هجومية جديدة، وهي ما قد تسهل المهمة على برشلونة لضم لاعب يوفنتوس، ألفارو موراتا.

وحاول برشلونة التعاقد مع موراتا في كانون الثاني/يناير الجاري، إلا أن مدرب اليوفي ماسيمليانو أليغري رفض إتمام الصفقة بحجة عدم وجود بديل له.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن يوفنتوس اقترب من التعاقد مع المهاجم الإيراني سردار آزمون، لاعب زينيت سانت بطرسبرغ.

وأضافت الصحيفة، أن تعاقد يوفنتوس مع آزمون، سيسهل مهمة برشلونة في ضم موراتا، خاصة وأن هناك رغبة قوية من جانب اللاعب في الرحيل إلى كامب نو.

ويرتبط آزمون بعقد مع زينيت حتى صيف 2022، وكشفت تقارير سابقة عن اتفاق اللاعب مع يوفنتوس على ضمه مجانًا في الصيف المقبل، قبل أن يقرر البيانكونيري شراء المدة المتبقية في عقده الشهر الجاري.

وأشارت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن يوفنتوس يتفاوض مع زينيت حاليًا من أجل دفع مليون يورو لشراء آزمون، بالإضافة للمتغيرات.

وبالإضافة إلى آزمون، فهناك أسماء أخرى يفكر فيها يوفنتوس لتعزيز هجومه، أبرزها أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد)، وماكسي غوميز (فالنسيا)، بالإضافة إلى ممفيس ديباي (برشلونة).

ويعتبر الهدف الرئيسي ليوفنتوس، هو الأرجنتيني ماورو إيكاردي، نجم باريس سان جيرمان، ولكن مطالب ناديه المالية، تعطل حسم الصفقة.

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