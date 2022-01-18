بنجوين يسجل أدنى درجة حرارة في العراق

2022/01/18 | 10:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية في إقليم كردستان، الثلاثاء، عن تسجيل أدنى درجة حرارة في قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الثاني 2022)، إنه "سُجلت أدنى درجة حرارة في إقليم كردستان في قضاء بنجوين وبلغت 17- درجة مئوية، فيما تلته ناحية بازيان في السليمانية 14- درجة مئوية، فيما سجلت ماوت وشوما وسميلان 9- مئوية".

إلى ذلك سجلت كل من مدينة سيدكان، وميركاسور سليماني 7-، وراوندوز حلشو 6-، فيما سجلت حلبجة، وبرزان، وبيرمام، قلدزي 5-، ودوكان 4-، ودهوك، وعكر 3-، وأربيل، ورانية، وجمجمال 2-، وزاخو، وخبات، وشمامك، ودربنديخان، وميدان 1-، اما كركوك فسجلت 0 درجة مئوية".

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