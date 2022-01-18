تقرير: التهديدات التي تطال اعضاء الكونغرس بلغت اعلى مستوى لها

2022/01/18 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة (ذي هيل) الامريكية ، الثلاثاء، انه وبعد مرور عام على الهجوم الذي طال مبنى الكونغرس الامريكي من قبل ترامب تصاعدت التهديدات التي تستهدف المشرعين الى جانب تصاعد الخطاب العنيف عبر الانترنت ضدهم .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ فانه ووفقا لبيانات شرطة مبنى الكابيتول فان عدد التهديدات […]

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