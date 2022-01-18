النجدة النهرية تنتشل جثة مجهولة الهوية أسفل جسر السنك ببغداد

2022/01/18 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانتشال جثة مجهولة الهوية اسفل جسر السنك في بغداد.وقال الصمر لـ (بغداد اليوم) ان "النجدة النهرية انتشلت جثة مجهولة الهوية من داخل نهر دجلة اسفل جسر السنك وسط بغداد".واضاف انه "لم يتبين اي اثار تعنيف على الجثة التي تم رفعها ونقلها الى دائرة الطب العدلي لغرض التعرف عليها وتسليمها الى ذويها".

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