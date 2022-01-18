إلغاء آلاف الرحلات الجوية جرّاء عاصفة ثلجية تضرب شرق الولايات المتحدة وكندا

2022/01/18 | 10:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مُسعف ينتظر وصول قاطرة لسحب سيّارة إسعاف علقت في الثلج في تورونتو في مقاطعة أونتاريو في 17 كانون الثاني/يناير 2022 © ا ف ب كول بورستن مونتريال (أ ف ب) – لا يزال شرق الولايات المتحدة وكندا يتعرّضان لآثار عاصفة شتوية كبيرة مصحوبة بتساقط ثلوج، ما تسبب بإلغاء آلاف الرحلات الجوية وبانقطاعات في […]

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