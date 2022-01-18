الحكومة تضع معايير جديدة لتحديد الفقر في العراق

2022/01/18 | 10:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وضعت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط معايير جديدة لتحديد من هم الفقراء على وجه الدقة وكيفية توزيع الموارد على هذه الشريحة، من أجل الاستهداف الحقيقي وعدم التجاوز على حقوقهم.وقالت وكيل وزارة العمل عبير الجلبي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك تنسيقاً عالياً مع وزارة التخطيط لغرض تحديد الفقراء ومعالجة مشكلة الفقر والفئات […]

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