العراق يتسلم قطعتين آثريتين بعمر 4000 سنة

2022/01/18 | 10:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن ستسلم العراق قطعتين أثريتين ‏تعودان إلى أكثر من 4000 سنة.

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