قد تباع بالعملة المشفرة.. عرض أكبر ماسة مقطوعة بالعالم للمرة الأولى في دبي

2022/01/18 | 10:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت أكبر ماسة مقطوعة في العالم للمرة الأولى في دبي الاثنين قبل بيعها، فيما يتوقع أن يصل سعرها إلى خمسة ملايين دولار.

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