مدربه: علي مطشر أفضل حارس مرمى في الدوري العراقي

2022/01/18 | 10:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..يرى مدرب حراس مرمى فريق الصناعة بكرة القدم ضياء جبار، ان الحارس علي مطشر هو افضل حارس في الدوري العراقي الممتاز.وقال حبار في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “حارس مرمى الصناعة علي مطشر، قائد حقيقي للفريق وشخصية مؤثرة داخل وخارج المستطيل الأخضر ويمتلك ثباتاً في الأداء ولعب دوراً كبيراً مع زملائه اللاعبين والجهاز […]

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