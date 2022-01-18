حوار افتراضي في الفلسفة - علي محمد اليوسف

2022/01/18 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_محمد_اليوسف اجرى المفكر صادق جلال العظم حوارا افتراضيا بكتابه(دراسات في الفلسفة الغربية المعاصرة) بين كيركجورد رائد الوجودية الحديثة ووايتهيد فيلسوف الرياضيات واحد اقطاب الوضعية التجريبية المنطقية الانجليزية ومما جاء في ثنايا الحوار انه: ورد على لسان كيركجورد " ان جوهر الوجود الفعلي هو الصيرورة, وان الفكر المجرد يبتعد عن حقيقة الوقائع العينية كلما توغل في التجريد " 1.في مداخلة توضيحنا العبارة :- حين ي ......





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