مستشار حكومي: النفط قد يصل الى 125 دولارا للبرميل

2022/01/18 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رجح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، وصول سعر برميل النفط الى 125 دولارا، فيما أشار الى أن مبادرة البنك المركزي بدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة بترليون دينار إضافي تدخل ضمن سياسته في حدود الانعاش الاقتصادي.وقال صالح في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، “المهمة الأساسية للبنك المركزي هي محاربة الانكماش وتحريك النشاط الاقتصادي […]

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