الشرطة الاتحادية تنفذ حملة للبحث عن السلاح غير المرخص في بغداد

2022/01/18 | 11:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيش جديدة للبحث عن السلاح غير المرخص في بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والتي تضمن حفظ سلامة المواطنين وتأمين حماية المناطق،نفذت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث […]

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