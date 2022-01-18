بدر : مباحثات العامري بالحنانة واربيل لم تناقش أي اسم لرئاسة الوزراء المقبل

2022/01/18 | 11:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في منظمة بدر محمد البياتي , الثلاثاء , ان المباحثات التي اجراها رئيس تحالف الفتح وممثل الاطار التنسيقي هادي العامري في أربيل والحنانة كانت لتقريب وجهات النظر والعمل على مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة , مشيرا الى ان المباحثات لم تشهد طرح أي اسم للترشح الى منصب رئاسة الوزراء […]

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