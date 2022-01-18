يعيش على عمق 3.5 ميل في قاع المحيط.. اكتشاف حبار نادرًا ما تم التقاطه على الكاميرا

2022/01/18 | 11:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان طاقم سفينة "كالادان أوشيانيك" يجوبون أعماق البحار بحثًا عن حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية عندما صادفوا شيئًا أندر بكثير: الحبار بالزعانف الكبيرة

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